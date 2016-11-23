17:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко заверил: строители "Самара Арены" ликвидируют отставание к январю

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что строители стадиона ЧМ-2018 в Самаре должны ликвидировать отставание по срокам уже к январю 2017 года. Ранее сообщалось, что ФИФА обеспокоена темпами возведения арены. По словам застройщика, отставание касается неосновных видов строительно-монтажных работ. 

- Выход на проектные сроки, мы рассчитываем, будет где-то к концу января, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Если все мероприятия, которые мы сегодня согласовали, будут реализованы - это дополнительные краны, это, возможно, еще дополнительные субподрядчики, это некие новые технологии монтажа крыши, - то я думаю, что эта тема будет закрыта.

- Мы подадим тепло к стадиону через неделю. Котельная уже готова. Готовность стадиона уже достаточно высокая. Но еще в течение года предстоит огромная работа, - добавил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161123/1112648716.html

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