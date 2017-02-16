Мутко провел совещание по подготовке стадиона "Спартака" к Кубку конфедераций

Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание по подготовке стадиона "Спартака" к матчам Кубка конфедераций, сообщает "Р-Спорт". Совещание, в котором принимали участие заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, состоялось в четверг на самой арене.

По ходу мероприятия обсуждались вопросы обеспечения энергоснабжения, досмотра грузов и транспорта при стадионе, монтажа временных сооружений, благоустройства территории арены. Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, на стадионе "Спартака".