Мутко поздравил строителей стадиона в Санкт-Петербурге со вводом в эксплуатацию

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове со вводом объекта в эксплуатацию. Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что все необходимые документы подписаны. Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира и Euro-2020, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

- Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием. Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов.

Давайте не забывать и о том, что в 2020 году он (стадион) будет принимать и матчи чемпионата Европы. В этот список он попал именно благодаря своей вместительности, поэтому Санкт- Петербург в 2018-2020 годы будет очень футбольным городом.