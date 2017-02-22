19:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко посетил первый концерт на "Крестовском"

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Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко приехал на "Крестовский", где проходит первый концерт в истории стадиона, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Первой на сцену вышла местная фолк-рок группа The Hatters. Позже перед 35-тысячной публикой выступят Би-2, Чайф, Баста и другие.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ботаникум

Стадик и строился для "муДков", и их "КОНЦЕНТРОВ" (и что под этим подразумевал"затейник" Гоша Ч.?)!!!!!

19:58

King's Bounty IIII

концентр...это стадион цска что ли :)) ?

19:55

shpasic

МУТКО ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ КОНЦЕНТР///хаххаа, концентр)))

19:42

marksan

. Полная деградация спорта! Вначале рокеры, теперь эстрада! А стадион строился для спорта!

19:30

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