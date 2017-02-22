Мутко посетил первый концерт на "Крестовском"

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко приехал на "Крестовский", где проходит первый концерт в истории стадиона, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Первой на сцену вышла местная фолк-рок группа The Hatters. Позже перед 35-тысячной публикой выступят Би-2, Чайф, Баста и другие.