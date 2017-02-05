Мутко остался доволен подготовкой Екатеринбурга к ЧМ-2018

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт подвел итоги визита в Екатеринбург заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. По его словам, руководитель остался доволен подготовкой к ЧМ-2018.

- Виталий Леонтьевич остался доволен увиденным, а это не только строительство Центрального стадиона, где будут проходить матчи ЧМ-2018, но и тренировочные площадки, аэропорт "Кольцово", транспортная инфраструктура, стадион "СКБ-банк Арена", - отметил Рапопорт. - На совещании Мутко, имея в виду инфраструктурную составляющую и стадион "СКБ-банк Арена", даже заявил, что Екатеринбург хоть сейчас готов принимать мировой футбольный форум. Мутко очень внимательно и очень тщательно оценил состояние дел во многих вопросах, касающихся проведения ЧМ. Был принят ряд конструктивных решений в вопросах связи, здоровья, коммуникаций, который позволит нам дальше двигаться вперед. Мы четко и жестко выполняем все поручения в этих сферах и идем в графике. Что касается строительства основной арены, то здесь мы график даже опережаем. (Алексей МАКСИМОВ)