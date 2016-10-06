Мутко недоволен подготовкой стадионов в Сочи и Казани к чемпионату мира-2018

Министр спорта Виталий Мутко заявил, что недоволен подготовкой стадионов в Сочи и Казани к чемпионату мира-2018. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

– По стадиону "Фишт" – у нас тоже вызывают вопросы сроки сдачи и служба эксплуатации, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – По стадиону в Казани есть вопросы по вводу футбольного поля и по проектной документации. Мы же дали вам деньги! Новостями из Казани я удивлен. "Мы работаем, а документации нет". Как вы работаете? В лучшем случае сдача поля – декабрь месяц. Формально говоря, это же просто невозможно. Тормозить ничего не нужно, но сегодня я попрошу по всем вопросам этим доложить. Мне это не нравится.