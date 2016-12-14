Мутко не видит причин для лишения России чемпионата мира

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что нет причин для отмены чемпионата мира, который Россия примет в 2018 году. Во вторник Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о своем решении перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место, принятом после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Не вижу проблем того, что касается чемпионата мира, не думаю, что футбола это коснется, - приводит ТАСС слова Мутко. - У кого-то есть цель (отнять турнир), но чемпионат мира к докладу Макларена не имеет никакого отношения. Мы развиваем свою инфраструктуру, строим современные поля, гостиницы. В целом, чемпионат даст развитие 11 городам, будет наследие, у нас тревог нет в этом плане.

После публикации второй части доклада Макларена некоторые спортсмены заявили о намерении бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону в России. После указанных заявлений IBSF приняла решение о переносе турнира. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.