16:17 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко не видит причин для лишения России чемпионата мира

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что нет причин для отмены чемпионата мира, который Россия примет в 2018 году. Во вторник Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о своем решении перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место, принятом после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

 
Сочи лишился права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону в 2017 году."ФИФА, а ты последуешь примеру бобслея?" Реакция соцсетей

- Не вижу проблем того, что касается чемпионата мира, не думаю, что футбола это коснется, - приводит ТАСС слова Мутко. - У кого-то есть цель (отнять турнир), но чемпионат мира к докладу Макларена не имеет никакого отношения. Мы развиваем свою инфраструктуру, строим современные поля, гостиницы. В целом, чемпионат даст развитие 11 городам, будет наследие, у нас тревог нет в этом плане.

После публикации второй части доклада Макларена некоторые спортсмены заявили о намерении бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону в России. После указанных заявлений IBSF приняла решение о переносе турнира. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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Справедливо ли решение перенести ЧМ-2017 по бобслею и скелетону из Сочи?
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http://tass.ru/sport/3872290

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КОММЕНТАРИИ (6)
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tryam

какой то он становится предсказуемый

18:33

ess78

Если этот мутный сказал что нет причин,стоит напрячься.Теперь точно причины найдутся.

18:32

Genocide

да ты чувак в своем мире живешь и веришь в лимит. жаль россию в 18-м.

18:07

V0VaN

вчера за час до отмены он также ничего не видел))))))))))))))))))))))) http://www.sport-express.ru/skeleton/news/vitaliy-mutko-poka-net-predposylok-sryva-chempionata-mira-v-sochi-1076746/ 16:04 13 декабря | СКЕЛЕТОН Виталий Мутко: "Пока нет предпосылок срыва чемпионата мира в Сочи"

17:26

kingarthur

Отнимут мундиаль господин Мутко, даже не сомневайтесь, и не нужно заниматься самоуспокоением

16:43

Кузьмич-Кузьмич

А когда он что-то видел?

16:43

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