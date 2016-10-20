15:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко назвал чемпионат мира одним из главных приоритетов работы на посту вице-премьера

0
0
0

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что одним из главных приоритетов его работы на новой должности будет чемпионат мира, который пройдет в 2018 году. Ранее Мутко занимал пост министра спорта. Напомним, он также является главой оргкомитета по подготовке и проведению к ЧМ-2018.

- Конечно, один из главных приоритетов - это чемпионат мира по футболу, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У нас остаются считанные месяцы до старта Кубка конфедераций. Я являюсь председателем оргкомитета и эту работу буду продолжать. Дальше, если внутри правительства все эти вопросы будут переданы мне, это очень серьезный блок вопросов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161020/1111065137.html

0
0
0
Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США лишают Китай военной девственности...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ