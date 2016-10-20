Мутко назвал чемпионат мира одним из главных приоритетов работы на посту вице-премьера

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что одним из главных приоритетов его работы на новой должности будет чемпионат мира, который пройдет в 2018 году. Ранее Мутко занимал пост министра спорта. Напомним, он также является главой оргкомитета по подготовке и проведению к ЧМ-2018.

- Конечно, один из главных приоритетов - это чемпионат мира по футболу, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У нас остаются считанные месяцы до старта Кубка конфедераций. Я являюсь председателем оргкомитета и эту работу буду продолжать. Дальше, если внутри правительства все эти вопросы будут переданы мне, это очень серьезный блок вопросов.