Мутко надеется, что встреча с Инфантино состоится на самом высоком уровне

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко надеется, что в пятницу он проведет встречу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на самом высоком уровне.

46-летний швейцарец был избран главой организации в феврале. Во время визитов в Москву он уже общался с Президентом РФ.

- Сегодня вечером я улетаю в Москву, завтра туда прибывает Инфантино, - приводит ТАСС слова Мутко. - В Москве у нас будет встреча, надеюсь, на самом высоком уровне - с Президентом России.