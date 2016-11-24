15:31 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко надеется, что встреча с Инфантино состоится на самом высоком уровне

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Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко надеется, что в пятницу он проведет встречу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на самом высоком уровне.

46-летний швейцарец был избран главой организации в феврале. Во время визитов в Москву он уже общался с Президентом РФ.

- Сегодня вечером я улетаю в Москву, завтра туда прибывает Инфантино, - приводит ТАСС слова Мутко. - В Москве у нас будет встреча, надеюсь, на самом высоком уровне - с Президентом России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3810565

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