Мутко и Лопырева вручили первый паспорт болельщика Кубка конфедераций

В среду утром в Москве прошла церемония вручения первого паспорта болельщика Кубка конфедераций-2017. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко и министр связи Николай Никифоров, а также послы турнира Роман Широков и Виктория Лопырева. Кроме того, был организован телемост между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

Напомню, что любители футбола, которые уже приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могут зарегистрироваться на портале www.fan-id.ru и оформить паспорт болельщика, который потребуется для посещения стадионов. Портал начал работать еще 8 ноября, одновременно со стартом продаж билетов. Для подачи заявки на получение паспорта болельщика необходимо заполнить анкету на портале или обратиться в центр выдачи.

Кроме того, паспорт болельщика позволит любителям футбола из других стран въехать в Россию без визы.(Филипп ПАПЕНКОВ)