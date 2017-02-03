Мутко доволен ситуацией с гостиницами в Екатеринбурге перед ЧМ-2018

Глава РФС и координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко остался доволен готовностью гостиниц Екатеринбурга в преддверии чемпионата мира. Сегодня Мутко посетил уральскую столицу с рабочим визитом.

- Что касается мест размещения, отелей, то мы полностью удовлетворены, нет никаких тревог. Все гостиницы, которые требуются, уже имеются, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Нужная емкость присутствует, из 26 гостиниц, которые нужны, осталось завершить подписание контракта только с двумя отелями на период чемпионата мира.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.