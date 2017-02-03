16:42 3 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко доволен ситуацией с гостиницами в Екатеринбурге перед ЧМ-2018

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Глава РФС и координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко остался доволен готовностью гостиниц Екатеринбурга в преддверии чемпионата мира. Сегодня Мутко посетил уральскую столицу с рабочим визитом. 

- Что касается мест размещения, отелей, то мы полностью удовлетворены, нет никаких тревог. Все гостиницы, которые требуются, уже имеются, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Нужная емкость присутствует, из 26 гостиниц, которые нужны, осталось завершить подписание контракта только с двумя отелями на период чемпионата мира.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170203/1115804460.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

К счастью, всего 4 матча

18:02 3 февраля

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