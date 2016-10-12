Муса вместе со сборной Нигерии подвергся вооруженному нападению в аэропорту Абуджи

Сборная Нигерии по футболу после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Замбии (2:1) подверглась нападению в аэропорту Абуджи, сообщает The Sun. Двое мужчин представились сотрудниками полиции и собирались арестовать вице-президента Федерации футбола Нигерии Шеху Дикко. Когда охрана попросила их предоставить ордер, один из мужчин начал нервничать и открыл огонь в воздух. Команда была эвакуирована из здания аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в составе сборной Нигерии выступает экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса. Футболист принимал участие в матче с Замбией.