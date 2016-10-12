19:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Муса вместе со сборной Нигерии подвергся вооруженному нападению в аэропорту Абуджи

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Сборная Нигерии по футболу после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Замбии (2:1) подверглась нападению в аэропорту Абуджи, сообщает The Sun. Двое мужчин представились сотрудниками полиции и собирались арестовать вице-президента Федерации футбола Нигерии Шеху Дикко. Когда охрана попросила их предоставить ордер, один из мужчин начал нервничать и открыл огонь в воздух. Команда была эвакуирована из здания аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал. 

Напомним, в составе сборной Нигерии выступает экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса. Футболист принимал участие в матче с Замбией.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vl

Муса -нигериец, а Лунгу то за Замбию играет!

20:57

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

весело живут ребята. у них там перманентные 90-е?)

20:51

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