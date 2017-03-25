Моуринью устал от дождей в Манчестере и посетил матч Хорватия - Украина

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему посетил матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Хорватия – Украина (1:0). По словам португальца, он приехал навестить старых друзей - Предрага Миятовича и Давора Шукера - и отдохнуть от работы.

– Зачем я приехал на матч Хорватия – Украина? У меня нет секретов, – приводит HNTV слова Моуринью. – Я приехал сюда, чтобы отдохнуть и встретиться со старыми друзьями Предрагом Миятовичем и Давором Шукером.

Уверен, вы думаете, что я слежу за кем-то из игроков, но современные технологии позволяют увидеть того или иного футболиста не выходя из дома. Я и так прекрасно знаю игроков, которые вышли на поле. Я приехал, чтобы отдохнуть и насладиться хорошей погодой после дождливого Манчестера.