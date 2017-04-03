Мост к стадиону на Крестовском острове будет открыт 1 июня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что строящийся Яхтенный мост будет готов к тестированию 14 апреля 2017 года, информирует "Коммерсант". Рабочее движение по нему откроется 1 июня. К 14 апреля на объекте будут завершены работы по устройству литого асфальтобетона, установке барьерного и перильного ограждения, опор наружного освещения. К настоящему моменту подрядчик завершил работы по сооружению основных несущих конструкций моста. В мае будет завершено устройство верхних слоев дорожной одежды, тротуаров, наружного освещения, наружных сетей водоотведения, навигационной сигнализации, дорожных блокираторов, а также частичное благоустройство.

Длина данного моста - 1 километр, проезжая часть состоит из двух полос по 4,5 метра. Он соединяет Крестовский остров с материковой частью и будет основным элементом транспортной инфраструктуры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.