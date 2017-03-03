Мосстройнадзор не выявил нарушений при строительстве "Лужников"

Комитет государственного строительного надзора Москвы провел 457 испытаний на Большой спортивной арене "Лужники", сообщает официальный сайт организации. Проверка была сделана в отношении несущих ограждающих конструкций, качества арматурных, бетонных, каменных и отделочных работ, а также качества монтажа инженерных коммуникаций. Кроме того, в лабораторных условиях испытывались образцы строительных материалов, отобранных непосредственно на объекте. По результатам испытаний нарушений, влияющих на качество и безопасность строительства, не выявлено.

В полном объеме завершены работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций. В рамках итоговой проверки выявленные недочеты по прокладке сетей оперативно устранены. В настоящее время ведется благоустройство территории: остается выполнить 20 процентов работ.

Кроме того, завершается монтаж предусмотренных проектом систем противопожарной защиты, начаты пусконаладочные работы. Выявляемые нарушения требований пожарной безопасности участники строительства устраняют оперативно. На объекте устанавливаются системы видеонаблюдения и сигнализации. Завершение этих работ в соответствии с графиком намечено на март.

- Мосгосстройнадзор ведет постоянный контроль на строительстве стадиона "Лужники", - сказал первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов. - Специалисты комитета проводят проверки хода работ в еженедельном режиме. Их цель – своевременное выявление и устранение недочетов при реализации столь масштабного проекта. Недочеты, выявленные в процессе реконструкции "Лужников", не являются критическими и не влияют на обеспечение конструктивной безопасности здания. Все недочеты носят рабочий характер, оперативно устраняются представителями подрядных или субподрядных организаций.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.