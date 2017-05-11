Москвичи смогут следить за мероприятиями ЧМ-2018 через систему видеонаблюдения

Власти Москвы планируют организовать интернет-трансляции мероприятий чемпионата мира-2018 с помощью сервиса "Окно в город", сообщает mskagency.ru со ссылкой на начальника отдела видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Головина. Данный сервис был запущен в декабре 2014 года. С его помощью пользователи уже могли следить за парадами Победы, акцией "Бессмертный полк", крещенскими купаниями и другими мероприятиями.

- Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с Москомспортом и с организаторами Кубка конфедераций и чемпионата мира, - сказал Головин. - Я думаю, что какие-то мероприятия мы будем транслировать из фан-зон, может быть, еще что-то. Не уверен, что успеем к Кубку конфедераций, многое надо сделать, но точно к чемпионату миру сервис будет готов. В последнее время это действительно востребованный инструмент у жителей.