Москва потратит 44,7 миллиона рублей на план перевозок во время ЧМ-2018

Власти Москвы объявили конкурс на выполнение проектных работ по реализации плана перевозок на период Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта - 44 719 783 рубля 17 копеек.

Согласно техзаданию победитель конкурса должен будет организовать временные выделенные полосы для движения аккредитованного транспорта по Фрунзенской набережной, улице Косыгина (от площади Гагарина до Университетской площади), Хамовническому валу и Волоколамскому шоссе. Все работы нужно будет завершить к марту 2017 года.