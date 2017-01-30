14:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мордовия получит дополнительные средства на подготовку к ЧМ-2018

0
0
0

Республика Мордовия получит дополнительные деньги из федерального бюджета на подготовку к чемпионату мира-2018, сообщает gazeta13.ru. Средства направят на строительство нового пассажирского терминала аэропорта, реконструкцию в Саранске системы водоснабжения и водоотведения, строительство инженерных сетей в районе стадиона ЧМ-2018. Кроме того, будет благоустроена территория около реки Инсар, где будут построены новые очистные сооружения.

Саранск примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://gazeta13.ru/28903_mordoviya_poluchit_dopolnitelnye_sredstva_na_podgotovku_k_chm_2018_timoha

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ