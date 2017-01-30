Мордовия получит дополнительные средства на подготовку к ЧМ-2018

Республика Мордовия получит дополнительные деньги из федерального бюджета на подготовку к чемпионату мира-2018, сообщает gazeta13.ru. Средства направят на строительство нового пассажирского терминала аэропорта, реконструкцию в Саранске системы водоснабжения и водоотведения, строительство инженерных сетей в районе стадиона ЧМ-2018. Кроме того, будет благоустроена территория около реки Инсар, где будут построены новые очистные сооружения.

Саранск примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.