"Мордовия Арена" готова на 63 процента

Готовность стадиона чемпионата мира-2018 в Саранске составляет 63 процента. Сегодня глава республики Мордовия Владимир Волков доложил об этом вице-премьеру РФ Виталию Мутко на заседании координационного совета по подготовке к чемпионату мира-2018.

- Сегодня готовность главного стадиона Саранска к чемпионату мира составляет 63 процента, - цитирует ТАСС Волкова. - Он должен быть сдан в декабре 2017 года. Активизировалось строительство пассажирского терминала аэропорта. Строятся гостиницы, дорожная сеть и другие объекты.

- Сейчас ряд работ - по временным сооружениям, монолиту и сваям - завершен на 100 процентов, - сказал гендиректор оргкомитета по подготовке Саранска к ЧМ-2018 Алексей Плешачков. - Почти вполовину выполнен монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются работы по реконструкции тренировочных площадок. Например, на тренировочной площадке на стадионе футбольного клуба "Мордовия" уже установлены четыре световые мачты, идет монтаж металлоконструкций разминочной зоны. Все три тренировочные площадки должны быть сданы в августе 2017 года.

"Мордовия Арена" должна принять четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.