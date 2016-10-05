Мората хочет вернуться в Италию

Нападающий сборной Испании и "Реала" Альваро Мората, ранее выступавший за "Ювентус", с нетерпением ждет матча отборочного турнира чемпионата мира с Италией. По его словам, для национальной команды очень важно одержать победу в этой встрече.
- Мне очень хочется вернуться в Италию, у меня там много друзей, - приводит AS слова Мораты. - Надеюсь, что болельщики хорошо меня встретят. Для нас очень важны матчи против сборных Италии и Албании. Мы сделаем большой шаг навстречу к выходу из группы, если одержим две победы.
Красно синий
frz89================================ В этом уже давно суть этой газетёнки. Не подача информации,а раздувание всевозможной херни из ничего.
10:22
frz89
Отлично конечно заголовок передает суть новости...
09:08