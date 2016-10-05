08:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мората хочет вернуться в Италию

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Нападающий сборной Испании и "Реала" Альваро Мората, ранее выступавший за "Ювентус", с нетерпением ждет матча отборочного турнира чемпионата мира с Италией. По его словам, для национальной команды очень важно одержать победу в этой встрече.

- Мне очень хочется вернуться в Италию, у меня там много друзей, - приводит AS слова Мораты. - Надеюсь, что болельщики хорошо меня встретят. Для нас очень важны матчи против сборных Италии и Албании. Мы сделаем большой шаг навстречу к выходу из группы, если одержим две победы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Красно синий

frz89================================ В этом уже давно суть этой газетёнки. Не подача информации,а раздувание всевозможной херни из ничего.

10:22

frz89

Отлично конечно заголовок передает суть новости...

09:08

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