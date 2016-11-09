Монтаж купола "Самара арены" затянулся

Монтаж купола стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре затянулся в связи с прекращением поставок металлоконструкций, сообщает 63.ru. Причина задержки - долги компании-застройщика ПСО "Казань". Отмечается, что задолженность была погашена, и поставки скоро возобновятся. Монтаж купола компания планирует завершить до 15 мая 2017 года.

По последним данным, строители установили девять пирамидальных опор и пять консолей. Однако сборка трех из этих консолей еще не завершена окончательно.

На стадионе "Самара арена" пройдет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая поединок сборной России, а также встречи 1/8 финала и четвертьфинал.