Многие сборные осмотрели базы Московской области к ЧМ-2018

Многие сборные уже осмотрели базы Московской области к чемпионату мира 2018 года, но никто еще не сделал свой выбор. Об этом сообщил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

– Отставания от графика нет, идет активная реконструкция базы в Кратово. Никаких проблем нет, все находится в "зеленой" зоне. У нас очень много инспекционных выездов, многие сборные уже активно объезжали и смотрели базы. Но пока нет понимания, кто какую базу выбрал, – цитирует ТАСС Терюшкова.

Ранее ФИФА утвердила 14 футбольных баз в Московской области для чемпионата мира. В этот список входят база "Спартака" в Тарасовке, база ЦСКА в Ватутинках, стадион "Арена-Химки", оздоровительный комплекс "Бор", стадион "Салют" в Долгопрудном, спорткомплекс "Гучково" в Дедовске, стадион "Строитель" в Селятино, база "Динамо" в Новогорске, база в Бронницах, стадион "Москвич" в Лобне, стадион "Глебовец" в Глебовском, стадион "Яхрома", база "Сатурн" в Кратово и стадион "Авангард" в Домодедово.