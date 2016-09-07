Миралем Пьянич: "Бельгия - фаворит группы, но Босния постарается навязать борьбу"

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич остался доволен победой над Эстонией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (5:0). Тем не менее, по мнению 26-летнего хавбека, фаворитом группы является Бельгия​.

- Мы хотели хорошо начать отборочный турнир, и я думаю, что сделали это, - цитирует пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины Пьянича. - Эстония знает, как играть против любого соперника, но мы сделали свою работу хорошо. Доволен результатом, но нужно продолжать играть в том же духе. Мы не боимся никого. Бельгия является фаворитом нашей группы, но мы будем стараться показать наилучший результат.