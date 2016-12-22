18:48 22 декабря | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Минздрав России предлагает использовать санитарную авиацию на ЧМ-2018

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Минздрав России предлагает при необходимости использовать санитарную авиацию во время чемпионата мира и Кубка конфедераций, сообщает mskagency.ru. Отмечается, что пострадавшим будет оказываться первичная медико-санитарная, а также скорая и специализированная медицинская помощь. Медики будут работать на игровых полях, тренировочных площадках, зрительских трибунах, площадках проведения фестиваля болельщиков, в местах временного проживания спортсменов, зрителей и других участников спортивных соревнований.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах.

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2621500

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