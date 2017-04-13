Минстрой: паводки не должны помешать вводу в эксплуатацию объектов ЧМ-2018

Замглавы Минстроя РФ Елена Сиэрра подчеркнула, что весенние паводки не должны помешать вводу в эксплуатацию объектов ЧМ-2018, сообщает "Интерфакс". Представители Нижнего Новгорода просили согласовать перенос сроков ввода трех объектов инженерной инфраструктуры из-за невозможности провести завершающие работы в связи с паводками.

- Весенние паводки не могут являться причиной перенесения сроков ввода объектов, так как не являются чрезвычайной ситуацией и должны были быть учтены заранее, - сказала Сиэрра.

Сложности в связи с затягиванием сроков выполнения работ наметились и на нескольких объектах в Саранске. Для обоих регионов Минстроем России была поставлена задача до конца недели представить предложения по решению сложившейся ситуации.

Нижний Новгород и Саранск примут по четыре матча группового турнира чемпионата мира. В Нижнем Новгороде пройдут также встреча 1/8 финала и четвертьфинал.