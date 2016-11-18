Минспорт РФ предложил Мутко на должность главы координационного совета ЧМ-2018

Минспорт РФ подготовил проект постановления, в котором предложил заменить первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова на вице-премьера Виталия Мутко в должности главы координационного совета программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

"На заместителя председателя правительства Российской Федерации Мутко В. Л. возложена обязанность по организации, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", – говорится в сообщении на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.