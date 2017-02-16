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Минспорт планирует передать Росгвардии полномочия по охране объектов чемпионата мира-2018

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Министерство спорта России планирует передать полномочия по охране спортивных объектов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 года подразделениям войск национальной гвардии, сообщает ТАСС. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, мировое первенство - с 14 июня по 15.

Текст сообщения, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов:

Внести в требования к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 485 "Об утверждении требований к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 22, ст. 3220; 2016, № 5, ст. 689; № 38, ст. 5565), следующее изменение: подпункт "б" пункта 15 изложить в следующей редакции: "б) подразделениями войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации организацией, осуществляющей на договорной основе охрану имущества юридических и физических лиц.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4026712

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