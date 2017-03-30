Министр спорта Кубани: "Содержание "Фишта" обойдется дешевле 500 миллионов рублей"

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова опровергла информацию о том, что содержание стадиона "Фишт" в Сочи обойдется в 500 миллионов рублей. Во вторник на стадионе прошел первый футбольный матч – сборные России и Бельгии победителя не выявили – 3:3.

– Я слышала, как в СМИ прошла какая-то безумная цифра в 500 миллионов рублей, – приводит yuga.ru слова Черновой. – Можно содержать и за 500 миллионов, можно и за меньшую сумму. Я пока не готова ее назвать, но говорю, что она будет значительно меньше, потому что мы бюджетное учреждение, мы тратим средства экономно. Содержанием будет заниматься учреждение, подведомственное министерству спорта, и уж поверьте, таких цифр там точно не будет.

Содержание стадиона "Фишт" обойдется в 450-500 миллионов рублей в год