Михаил Дегтярев: "Россия обеспечит полную безопасность во время ЧМ-2018"

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что Россия обеспечит 100-процентную безопасность во время ЧМ-2018. Напомним, на днях был принят закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков.

- В России, если смотреть в разрезе других внутренних чемпионатов, например европейских, и так один из самых высоких уровней безопасности, - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24". - С учетом принятых мер и по опыту других крупных первенств мы сможем на 100 процентов обеспечить порядок на стадионах, безопасность болельщиков и красоту предстоящего чемпионата мира.