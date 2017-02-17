Михаил Дегтярев - о фильме BBC: "По сравнению с творениями Зеппельта англичане оккупировали подиум псевдожурналистики"

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что задача фильма BBC о российских фанатах - очернить Россию. По его словам, эта картина не идет ни в какое сравнение даже с лентами немецкого журналиста Хайо Зеппельта.

- BBC представила фильм о болельщиках и беспорядках на чемпионате Европы во Франции. Можно ли эту киноленту считать документальной или же это художественный вымысел? - вопрос Дегтяреву.

- Собака лает, караван идет. Вымысел здесь - сама идея, откровенная, чернушная демонизация России и российских болельщиков. Фрагменты скомпилированы довольно топорно, без малейшего намека на объективность. Понятно, что перед авторами стояла задача не беспристрастный обзор болельщицкой среды в России сделать, а, скажем так, тонким слоем размазать чайную ложку дегтя по поверхности огромной бочки с медом.

Конечно, бессмысленно отрицать наличие в нашей фанатской среде отдельных любителей не столько футбола, сколько агрессивного самовыражения в так называемом околофутболе. Но, повторяю, их единицы, по сравнению с аналогичной статистикой на родине авторов фильма.

По сравнению даже с творениями немца Хайо Зеппельта англичане оккупировали подиум псевдожурналистики. Кстати, само название - "Армия российских хулиганов" - лесть англичан самих себе. Слово "хулиган" - английского происхождения, по фамилии преступной семейки из Лондона. Такие вот английские хулиганы и срывали матчи на ЧЕ-2016 во Франции, но не плевать же BBC против ветра, правда? (Любовь КОНЯЕВА)