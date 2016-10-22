Михаил Боярский: "Волк всегда побеждает, даже если он погибает"

Народный артист России Михаил Боярский отметил, что волк ассоциируется у него с одиночеством. Ранее Волк Забивака стал талисманом чемпионата мира-2018, обойдя в народном голосовании Кота и Тигра. Имя талисмана было названо в телепередаче "Вечерний Ургант" на Первом канале.

- Я играл и волков, и пса, правда дикого, и тигров, которые у ног моих сели, - приводит "Р-Спорт" слова Боярского. - Всего у меня хватало. Волк менее романтический герой. Он одинокий и ассоциируется с одиночеством. Человек у волка может позаимствовать бескопромиссность. Когда идет охота на волков, волк всегда побеждает, даже если он погибает. Поэтому он победил.