01:22 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Михаил Боярский: "Волк всегда побеждает, даже если он погибает"

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Народный артист России Михаил Боярский отметил, что волк ассоциируется у него с одиночеством. Ранее Волк Забивака стал талисманом чемпионата мира-2018, обойдя в народном голосовании Кота и Тигра. Имя талисмана было названо в телепередаче "Вечерний Ургант" на Первом канале.

- Я играл и волков, и пса, правда дикого, и тигров, которые у ног моих сели, - приводит "Р-Спорт" слова Боярского. - Всего у меня хватало. Волк менее романтический герой. Он одинокий и ассоциируется с одиночеством. Человек у волка может позаимствовать бескопромиссность. Когда идет охота на волков, волк всегда побеждает, даже если он погибает. Поэтому он победил.

Опрос

Волк Забивака - идеальный талисман чемпионата мира-2018?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161022/1111137617.html

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