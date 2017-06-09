Михаил Боярский: "ЧМ-2018 будет самым гостеприимным"

Известный актер, болельщик "Зенита" и посол Санкт-Петербурга на ЧМ-2018 Михаил Боярский выразил уверенность, что Россия достойно проведет турнир. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

- Самое главное на чемпионате мира-2018 – красиво встретить гостей, - цитирует Welcome2018.com Боярского. - Чтобы все были довольны и сказали: "Да, прием в России был что надо, а чемпионат мира – один из лучших в истории, потому что проходил в России, где все идеально: и безопасность, и поля, и стадионы, и гостеприимство". Я думаю, мы на это способны: у нас есть потрясающий опыт проведения масштабных мероприятий, об этом можно судить по Олимпиаде в Сочи.

Думаю, к чемпионату мира все будет организовано достойно. Волонтеры у нас улыбчивые, знающие языки, у них потрясающая новая форма, и они уже давно занимаются подготовкой к турниру. Наши волонтеры прекрасно знают город, их очень серьезно готовят, так что ЧМ-2018 будет самым гостеприимным.