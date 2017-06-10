Михаэль Скиббе: "Футбол боснийцев - выбить мяч вперед на Джеко и Ибишевича"

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Боснии и Герцеговины (0:0) высказал мнение, что матч был жестким, но не грязной. Напомним, что встреча закончилась дракой с участием игроков и тренеров обеих команд. После стычки игроков "Ромы" Эдина Джеко и Костаса Маноласа в конфликт вступили и остальные члены команд.

В одном из эпизодов помощник тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу. О вероятных санкциях к командам и отдельным лицам, участвовавшим в конфликте, пока не сообщается.

– В первую очередь, хочу выразить уважение тренеру боснийцев Баждаревичу, а также пожелать скорейшего выздоровления Луличу, – цитирует Klix Скиббе. – Однако я не считаю, что игра была грязной. Жесткой – да, но не грязной.

Весь футбол боснийцев заключается в том, чтобы выбить мяч вперед, где за него должны бороться Джеко или Ибишевич. Это и нам не дало показать зрелищную игру. Кроме того, боснийцы играли грубо, поскольку всем нужны очки. Но итоговый результат оставил шансы для всех на попадание на чемпионат мира. Некоторые игроки активно участвовали в конфликте, но позже обнимались друг с другом. Эпизода с ударом Джилли я не видел.

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