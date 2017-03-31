Международный вещательный центр ЧМ-2018 начнет работу 1 декабря

Международный вещательный центр чемпионата мира-2018 начнет работу 1 декабря 2017 года, сообщает welcome2018.com со ссылкой на директора департамента информационных технологий и инфраструктуры оргкомитета "Россия-2018" Павла Погребинского. Расположен он будет в московском "Крокус Экспо".

- В июне 2017 года завершится проектирование международного вещательного центра, который будет работать во время чемпионата мира и находиться в "Крокус Экспо", – рассказал Погребинский. – Завершение всех работ по телекоммуникациям по всем стадионам чемпионата мира в срок у руководства Оргкомитета сомнений не вызывает. Во время проведения Кубка конфедераций-2017 главный операционный центр будет находиться в Санкт-Петербурге.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.