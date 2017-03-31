08:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Международный вещательный центр ЧМ-2018 начнет работу 1 декабря

0
0
0
0

Международный вещательный центр чемпионата мира-2018 начнет работу 1 декабря 2017 года, сообщает welcome2018.com со ссылкой на директора департамента информационных технологий и инфраструктуры оргкомитета "Россия-2018" Павла Погребинского. Расположен он будет в московском "Крокус Экспо".

- В июне 2017 года завершится проектирование международного вещательного центра, который будет работать во время чемпионата мира и находиться в "Крокус Экспо", – рассказал Погребинский. – Завершение всех работ по телекоммуникациям по всем стадионам чемпионата мира в срок у руководства Оргкомитета сомнений не вызывает. Во время проведения Кубка конфедераций-2017 главный операционный центр будет находиться в Санкт-Петербурге.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/mezhdunarodnyy-veshchatelnyy-tsentr-chm-2018-zarabotaet-1-dekabrya-2017-goda/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ