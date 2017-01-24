Международный аэропорт в Ростове-на-Дону получил название "Платов"

Строящийся к чемпионату мира-2018 новый аэропорт в Ростове-на-Дону получил официальное название "Платов", сообщает пресс-служба транспортной дирекции чемпионата мира-2018. Свое название новая воздушная гавань города получила в честь атамана Донского казачьего войска Матвея Ивановича Платова. Имя аэропорту было выбрано в прошлом году в ходе народного голосования. За утвержденное название проголосовало свыше 40 процентов респондентов.
saiga
Атаман Платов активно воевал к совдепией, и удивительно что ярый враг Советов выбран в название. Это впервые в истории посткоммунистической России. Молодцы дончане, не забывают своих казаков!
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