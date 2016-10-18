"Метрострой" для арены в Петербурге закупит оборудование на 3 миллиарда рублей

Для строительства стадиона в Санкт-Петербурге компания "Метройстрой" планирует закупить дополнительное оборудование на сумму три миллиарда рублей, информирует riafan.ru. Соответствующий договор заключен с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга.

Всего же на стадионе запроектировано более 100 инженерных систем различного назначения – от водопровода и вентиляции до систем пожарной безопасности и звукоусиления арены. В августе сообщалось, что "Метрострой" взял в кредит 600 миллионов на закупку оборудования. Напомним, что с ноября текущего года подрядчик приступит к выполнению отделочных работ.