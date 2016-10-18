16:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Метрострой" для арены в Петербурге закупит оборудование на 3 миллиарда рублей

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Для строительства стадиона в Санкт-Петербурге компания "Метройстрой" планирует закупить дополнительное оборудование на сумму три миллиарда рублей, информирует riafan.ru. Соответствующий договор заключен с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга.

Всего же на стадионе запроектировано более 100 инженерных систем различного назначения – от водопровода и вентиляции до систем пожарной безопасности и звукоусиления арены. В августе сообщалось, что "Метрострой" взял в кредит 600 миллионов на закупку оборудования. Напомним, что с ноября текущего года подрядчик приступит к выполнению отделочных работ.

Дополнительная информация

https://riafan.ru/565482-metrostroi-dlya-zenit-arena-zakupim-dopolnitelnoe-oborudovanie-na-3-mlrd-rublei

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КОММЕНТАРИИ (3)
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King’s Bounty 1

Метрострой должен метро строить, Мостоотряд - мосты...

16:59

blue-white!

Маловато, маловато будет!)))

16:56

Lars Berger

Уже всё равно...)

16:53

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