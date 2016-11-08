Место проведения отборочного матча ЧМ-2018 между Албанией и Израилем изменено из-за угрозы теракта

Отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Албании и Израиля перенесен на другую арену из-за угрозы теракта. Встреча должна была состояться на стадионе албанского города Шкодер 12 ноября, однако было принято решение о том, что игра пройдет на арене в городе Эльбасан.

По данным израильских СМИ, несколько дней назад албанские спецслужбы при помощи израильских коллег арестовали в городе Шкодер четырех человек, подозреваемых в подготовке взрыва на стадионе во время матча. В связи с этим ФИФА после обращения правительства Албании и Федерации футбола Албании приняла решение о переносе места проведения встречи. Сообщается, что среди арестованных были граждане Албании, Македонии и Косова.

Принимающая сторона планирует усиление мер безопасности на арене. В частности, во время проведения матча будет утроено количество представителей спецслужб Израиля. Встреча состоится в субботу, в 22:45 по московскому времени. (Эли ШВИДЛЕР)



