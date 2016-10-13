19:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Место проведения чемпионатов мира будут выбирать все члены ФИФА

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На сегодняшнем заседании совета ФИФА в Цюрихе было принято решение о том, что в выборах стран-хозяек чемпионата мира теперь будут принимать все члены организации, сообщает ТАСС. Ранее этим вопросом занимался исполком ФИФА, в который входили президент организации и 15 представителей от конфедераций. Теперь такую функцию будет исполнять конгресс ФИФА. Кроме того, будет проработан прозрачный процесс подачи заявок на проведение ЧМ.

Напомним, следующий чемпионат мира состоится в России, а ЧМ-2022 - в Катаре. О своем желании провести ЧМ-2026 сообщали США, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Китай и Казахстан.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3703494

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