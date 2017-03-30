11:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Месси обратился с письмом в ФИФА

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси обратился с письмом к ФИФА, объяснив свое поведение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Чили (1:0). Организация дисквалифицировала форварда на четыре международные игры за оскорбление судьи и оштрафовала футболиста на 10 тысяч швейцарских франков.

– Я полностью отрицаю обвинения в оскорблении помощника судьи, – приводит Mundo Deportivo слова Месси, опубликованные в письме. – Он – бразилец и отлично понимал то, что я говорю. Между нами даже состоялась дружеская беседа. Сказанное мной не было оскорблениями в его адрес. Эти слова были произнесены в воздух. Безусловно, я приношу извинения за сказанное.

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