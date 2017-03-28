Месси может быть дисквалифицирован на один матч сборной за оскорбления в адрес арбитра

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси может быть дисквалифицирован на один матч отборочного турнира чемпионата мира-2018, информирует Marca. Форварду грозят санкции за оскорбления бокового арбитра после игры против Чили (1:0). В ходе разговора с судьей Месси в грубой форме оскорбил как самого собеседника, так и его мать.

ФИФА уведомила Федерацию футбола Аргентины (AFA) о том, что в отношении 29-летнего игрока начато расследование. В случае, если вина Месси будет доказана, он пропустит предстоящую встречу национальной команды против Боливии. Тем не менее, в Аргентине не сомневаются, что футболисту удастся избежать наказания.