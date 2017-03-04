Месси, Лавесси, Рохо и Агуэро вызваны в состав сборной Аргентины

Тренерский штаб сборной Аргентины огласил состав команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. 21 марта команда сыграет с Чили, а 29 марта - против Боливии. Вызов получили нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард Эсекьель Лавесси, уехавший этой зимой в Китай, а также защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо. Полностью заявка выглядит так:
вратари: Серхио Ромеро ("МЮ", Англия), Науэль Гузман ("Тигрес"), Мариано Андухар ("Эстудиантес");
защитники: Факундо Ронкалья ("Сельта", Испания), Матео Мусаккьо ("Вильярреал", Испания), Рамиро Фунес-Мори ("Эвертон", Англия), Пабло Сабалета, Николас Отаменди (оба – "Манчестер Сити", Англия), Маркос Рохо ("МЮ", Англия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Хулио Буффарини ("Сан Паулу", Бразилия), Эммануэль Мас ("Трабзонспор", Турция);
полузащитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Лукас Билья ("Лацио", Италия), Гвидо Писарро ("Тигрес"), Эвер Банега ("Интер", Италия), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Энцо Перес ("Валенсия", Испания), Маркос Акуна ("Расинг");
нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Анхель Корреа ("Атлетико", Испания), Лукас Пратто ("Сан-Паулу", Бразилия), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – "Ювентус", Италия), Эсекьель Лавесси ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия).