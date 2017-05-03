07:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Месси даст показания для ФИФА по видеосвязи

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси даст объяснения своего поведения в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили (1:0) по видеосвязи, сообщает Ole. Игрок отказался ехать в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе из-за семейных обстоятельств. 

Напомним, Месси был дисквалифицирован на четыре матча после того, как выругался в адрес бокового рефери матча. Сам аргентинец утверждает, что его слова не были обращены арбитру. В том случае, если форвард не сможет добиться апелляции, сборная Аргентины останется без своего лидера до конца отборочного цикла. 

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