08:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Месси, Агуэро и Игуаин - в заявке сборной Аргентины на матчи с Перу и Парагваем

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Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса огласил заявку команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Перу и Парагваем, которые пройдут 7 и 10 октября соответственно.

Полностью заявка выглядит следующим образом: вратариРомеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Нахуэль Гусман ("Тигрес", Мексика); защитникиРонкалья ("Сельта", Испания), Музаккьо ("Вильярреал", Испания), Рамиро Фунес Мори ("Эвертон", Англия), Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Демикелис ("Эспаньол", Испания), Сабалета, Отаменди (оба – "Манчестер Сити", Англия), Меркадо ("Севилья", Испания); полузащитникиКраневиттер ("Севилья", Испания), Маскерано ("Барселона", Испания), Билья ("Лацио", Италия), Аугусто Фернандес, Гайтан (оба – "Атлетико", Испания), Банега ("Интер", Италия), Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Ламела ("Тоттенхэм", Англия); нападающиеМесси ("Барселона", Испания), Корреа ("Атлетико", Испания), Пратто ("Атлетику Минейру", Бразилия), Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Дибала, Игуаин (оба – "Ювентус", Италия).

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