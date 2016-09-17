Месси, Агуэро и Игуаин - в заявке сборной Аргентины на матчи с Перу и Парагваем

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса огласил заявку команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Перу и Парагваем, которые пройдут 7 и 10 октября соответственно.

Полностью заявка выглядит следующим образом: вратари – Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Нахуэль Гусман ("Тигрес", Мексика); защитники – Ронкалья ("Сельта", Испания), Музаккьо ("Вильярреал", Испания), Рамиро Фунес Мори ("Эвертон", Англия), Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Демикелис ("Эспаньол", Испания), Сабалета, Отаменди (оба – "Манчестер Сити", Англия), Меркадо ("Севилья", Испания); полузащитники – Краневиттер ("Севилья", Испания), Маскерано ("Барселона", Испания), Билья ("Лацио", Италия), Аугусто Фернандес, Гайтан (оба – "Атлетико", Испания), Банега ("Интер", Италия), Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Ламела ("Тоттенхэм", Англия); нападающие – Месси ("Барселона", Испания), Корреа ("Атлетико", Испания), Пратто ("Атлетику Минейру", Бразилия), Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Дибала, Игуаин (оба – "Ювентус", Италия).