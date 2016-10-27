17:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мэрия Екатеринбурга не может закупить трамваи к ЧМ-2018 из-за нехватки денег

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Мэрия Екатеринбурга не будет закупать новые трамваи к чемпионату мира-2018, сообщает e1.ru со ссылкой на администрацию города. В бюджете уральской столицы нет денег на новые вагоны. На сегодняшний день в трамвайном парке Екатеринбурга эксплуатируются 459 вагонов. 

"Трамваи нужны, но денег на них нет. Закупать трамваи к чемпионату мира по футболу мы не планируем из-за отсутствия финансирования. Есть федеральная программа, но в связи с большой стоимостью трамвайного вагона этих средств, которые выделяет федерация, недостаточно", - пояснили в администрации.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-454714.html

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