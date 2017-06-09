Мексика разгромила Гондурас перед Кубком конфедераций

Сборная Мексики в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Гондурас - 3:0. По голу в этой встрече забили Аланис Освальдо, Ирвинг Лосано и Рауль Хименес. Эта победа для мексиканцев стала четвертой в пяти матчах отбора.
Команда возглавляет турнирную таблице с отрывом в пять очков от Коста-Рики, которая не смогла обыграть Панаму (0:0). На третьем месте идет сборная США.
Отметим, 12 июня мексиканцы проведут еще один отборочный матч - против США, после чего отправятся на Кубок конфедераций-2017. Там команда сыграет с Португалией (18 июня), Новой Зеландией (21 июня) и Россией (24 июня).
Чемпионат мира
Отборочный турнир
КОНКАКАФ
5-й раунд
Коста-Рика - Панама - 0:0
Мексика - Гондурас - 3:0 (1:0)
Голы: А. Освальдо, 35 (1:0). Лосано, 63 (2:0). Хименес, 65 (3:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная США (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Гондураса (футбол)
- Сборная Панамы
- Рауль Хименес
- Освальдо Аланис
- Ирвинг Лосано
Патриот Сибири
Конкурс на лучшую шутку про матч 24 июня объявляется открытым.
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