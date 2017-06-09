Мексика разгромила Гондурас перед Кубком конфедераций

Сборная Мексики в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Гондурас - 3:0. По голу в этой встрече забили Аланис Освальдо, Ирвинг Лосано и Рауль Хименес. Эта победа для мексиканцев стала четвертой в пяти матчах отбора.

Команда возглавляет турнирную таблице с отрывом в пять очков от Коста-Рики, которая не смогла обыграть Панаму (0:0). На третьем месте идет сборная США.

Отметим, 12 июня мексиканцы проведут еще один отборочный матч - против США, после чего отправятся на Кубок конфедераций-2017. Там команда сыграет с Португалией (18 июня), Новой Зеландией (21 июня) и Россией (24 июня).

Чемпионат мира

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

5-й раунд

Коста-Рика - Панама - 0:0

Мексика - Гондурас - 3:0 (1:0)

Голы: А. Освальдо, 35 (1:0). Лосано, 63 (2:0). Хименес, 65 (3:0).

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