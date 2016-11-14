13:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мехмед Баждаревич: "Босния и Герцеговина упустила победу, ответив на провокацию Греции"

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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич уверен, что его подопечные заслужили победу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Грецией (1:1). По его словам, решения судьи, а также провокация соперника привели команду к ничейному результату.

- В этой игре мы потеряли два очка, не выдержав и ответив на провокацию, - приводит Goal.com слова Баждаревича. - Это вина судьи, который избрал данную линию поведения, не позволяющую действовать агрессивно. Гол был пропущен нами тоже в результате ошибки. Надеюсь, что дома мы сможем принять греков в более спортивной обстановке, в отличие от той, какую они устроили нам.

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