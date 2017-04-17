Медведев подписал постановление по требованиям безопасности во время ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление по требованиям безопасности в гостиницах и смежных с ними объектах во время чемпионата мира, Кубка конфедераций и зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году.

- Особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы, - цитирует Р-Спорт Медведева. - Тем более, что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и Универсиаду, которая будет в Красноярске в 2019 году. Три больших мероприятия. Я подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз, определяет, как работать на этих объектах и смежных объектах, утверждены формы паспорта безопасности этих объектов.

Надо все довести до конца, я имею в виду и работу в рамках закона, и вот этого постановления, которое я утвердил. И самое главное - дайте там все указания, чтобы проследили, чтобы на местах все это внедряли. Потому что бумаг-то мы немало принимаем, самое главное, чтобы все гостиницы все сделали, что вытекает из этого документа.