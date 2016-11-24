17:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

МЧС пожаловалось в ФСБ на уровень пожарной безопасности на стадионе "Нижний Новгород"

0
0
0

Сотрудники МЧС Нижегородской области направили в ФСБ жалобу на строителей стадиона чемпионата мира-2018, сообщает rcmm.ru. В письме указывается, что арена не соответствует уровню противопожарной безопасности. После очередной проверки только 6 нарушений из 21 были устранены. 14 ноября строители оставили без присмотра камин, из-за чего выгорели два жилых блока вместе с вещами и документами рабочих. При этом отмечается, что персонал компании-застройщика бездействовал, хотя имел спецоборудование для тушения пожара. 

Стадион в Нижнем Новгороде должен принять четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://www.rcmm.ru/novosti/31630-pochemu-v-mchs-pozhalovalis-v-fsb-na-stroiteley-stadiona-k-chm-2018-v-nizhnem-novgorode.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ