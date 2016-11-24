МЧС пожаловалось в ФСБ на уровень пожарной безопасности на стадионе "Нижний Новгород"

Сотрудники МЧС Нижегородской области направили в ФСБ жалобу на строителей стадиона чемпионата мира-2018, сообщает rcmm.ru. В письме указывается, что арена не соответствует уровню противопожарной безопасности. После очередной проверки только 6 нарушений из 21 были устранены. 14 ноября строители оставили без присмотра камин, из-за чего выгорели два жилых блока вместе с вещами и документами рабочих. При этом отмечается, что персонал компании-застройщика бездействовал, хотя имел спецоборудование для тушения пожара.

Стадион в Нижнем Новгороде должен принять четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.