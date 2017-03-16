Мбаппе и Менди впервые вызваны в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции объявил состав национальной команды на ближайшие матчи. Отметим, что впервые в команду попал форвард "Монако" Кильян Мбаппе, его одноклубник защитник Бенжамен Менди, полузащитник "Лиона" Корантен Толиссо и игрок "Марселя" Флориан Товен.

25 марта Франция встретится с командой Люксембурга в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2018, а 28-го числа сыграет против сборной Испании.

Состав сборной Франции выглядит следующим образом:

вратари: Юго Ллорис, Бенуа Костиль, Альфонс Ареола.

защитники: Левен Кюрзава, Бенжамен Менди, Лоран Косьельни, Адиль Рами, Самуэль Юмтити, Преснель Кимпембе, Бакари Санья, Джибриль Сидибе.

полузащитники: Блез Матюиди, Н’Голо Канте, Адриен Рабио, Поль Погба, Димитри Пайет, Корантен Толиссо, Тома Лемар, Флорьян Товен.

нападающие: Оливье Жиру, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро, Кильян Мбаппе.