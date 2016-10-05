09:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Майкл Кин: "Не ожидал вызова в сборную Англии"

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Защитник "Бернли" Майкл Кин, вызванный в состав сборной Англии, подчеркнул, что это стало для него большой неожиданностью. 23-летний игрок заменит Глена Джонсона, который получил травму.

- Я занимался в тренажерном зале, после тренировки я увидел несколько пропущенных звонков от тренера, - приводит Sky Sports слова Кина. - Я подумал о том, что сделал что-то не так, но он сообщил мне приятные новости, которых я не ожидал. Очень рад попасть в состав сборной. Саутгейт сказал, что я был близок к попаданию в состав и до травмы Джонсона. Сейчас я переживаю один из лучших моментов в карьере.

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